Spectacle « Zelie, le loup et la tétine » (chansons, marionnettes) par la Cie Fous Allier Baba Yaga Chantelle

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2025-07-06 16:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

De 2 à 6 ans.

Un spectacle interactif et plein de malice pour les tout-petits ! Zelie ne veut pas quitter sa sucette, mais que faire quand un loup qui passe par là, fait chanter les enfants avec lui, et qu’il a besoin de sa tétine ?

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Ages 2 to 6.

An interactive show full of mischief for toddlers! Zelie doesn’t want to leave her pacifier, but what can she do when a passing wolf makes the children sing along, and she needs her pacifier?

German :

Von 2 bis 6 Jahren.

Eine interaktive Aufführung voller Schalk für die Allerkleinsten! Zelie will seinen Schnuller nicht hergeben, aber was soll er tun, wenn ein Wolf vorbeikommt, der die Kinder mitsingen lässt?

Italiano :

Dai 2 ai 6 anni.

Uno spettacolo interattivo e pieno di guai per i più piccoli! Zelia non vuole lasciare il suo ciuccio, ma cosa può fare quando arriva un lupo che fa cantare i bambini e lei ha bisogno del suo ciuccio?

Espanol :

De 2 a 6 años.

¡Un espectáculo interactivo lleno de travesuras para los más pequeños! Zelie no quiere dejar su chupete, pero ¿qué puede hacer cuando llega un lobo que hace cantar a los niños y ella necesita su chupete?

