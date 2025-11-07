Spectacle Zig Band Hocquet Hoc La Visitation Limoges

Spectacle Zig Band Hocquet Hoc La Visitation Limoges vendredi 7 novembre 2025.

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-07

fin : 2026-11-07

2025-11-07

Deux lectrices, deux intervenants sonores. Où se mêlent la poésie, la pâte mot , de Christophe Tarkos, la langue musicale de Georges Aperghis, paroles éructées, susurrées, caressantes, entrelacées avec la libre improvisation des musiciens. Claudine Cros, Valérie Lavollé, voix. Alain Brühl, saxophones alto et soprano, saxopette, guimbarde, objets sonores, kalimba, jouets… Marc Guillerot, voix, mandoline, mélodica, flûtes, objets sonores, jouets… .

+33 6 77 51 37 19 al2bru@orange.fr

