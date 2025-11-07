Spectacle Zig Band Hocquet Hoc La Visitation Limoges
Spectacle Zig Band Hocquet Hoc La Visitation Limoges vendredi 7 novembre 2025.
Spectacle Zig Band Hocquet Hoc
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Deux lectrices, deux intervenants sonores. Où se mêlent la poésie, la pâte mot , de Christophe Tarkos, la langue musicale de Georges Aperghis, paroles éructées, susurrées, caressantes, entrelacées avec la libre improvisation des musiciens. Claudine Cros, Valérie Lavollé, voix. Alain Brühl, saxophones alto et soprano, saxopette, guimbarde, objets sonores, kalimba, jouets… Marc Guillerot, voix, mandoline, mélodica, flûtes, objets sonores, jouets… .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 37 19 al2bru@orange.fr
English : Spectacle Zig Band Hocquet Hoc
German : Spectacle Zig Band Hocquet Hoc
Italiano :
Espanol : Spectacle Zig Band Hocquet Hoc
L’événement Spectacle Zig Band Hocquet Hoc Limoges a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Limoges Métropole