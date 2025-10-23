Spectacle ZIGZAGUE CIE LES AMULECTEURS Passage des cultures Aire-sur-l’Adour

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Gratuit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Zig évolue dans un monde solitaire ouaté blanc dans lequel elle se sent en sécurité. Chaque jour ses petites habitudes elle nettoie et chasse toute trace colorée de sa maison. Zague, globe‑trotteuse des couleurs découvre — ravie — ce foyer immaculé. Elle s’installe et décore le lieu de ses éléments colorés. Zig est-elle prête à changer ses

habitudes pour accueillir une nouvelle venue ?

Comment Zig et Zague vont-elles interagir ?

Vont‑elles arriver à partager le chemin de la vie et faire fi de leurs différences ? Un voyage autour des émotions, des sons et des couleurs !

JEUDI 23 OCTOBRE 16H30

Spectacle

Durée 35 minutes

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

6 mois > 6 ans .

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

