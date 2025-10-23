Spectacle ZIGZAGUE CIE LES AMULECTEURS Passage des cultures Aire-sur-l’Adour
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Zig évolue dans un monde solitaire ouaté blanc dans lequel elle se sent en sécurité. Chaque jour ses petites habitudes elle nettoie et chasse toute trace colorée de sa maison. Zague, globe‑trotteuse des couleurs découvre — ravie — ce foyer immaculé. Elle s’installe et décore le lieu de ses éléments colorés. Zig est-elle prête à changer ses
habitudes pour accueillir une nouvelle venue ?
Comment Zig et Zague vont-elles interagir ?
Vont‑elles arriver à partager le chemin de la vie et faire fi de leurs différences ? Un voyage autour des émotions, des sons et des couleurs !
JEUDI 23 OCTOBRE 16H30
Spectacle
Durée 35 minutes
Médiathèque d’Aire sur l’Adour
6 mois > 6 ans .
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
