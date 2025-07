Spectacle Zik Zap Artannes-sur-Indre

Spectacle Zik Zap Artannes-sur-Indre lundi 14 juillet 2025.

Spectacle Zik Zap

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2025-07-14 15:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

ZIK ZAP par la Cie Ernesto Barytoni

Tout public dès 3 ans

Préparez-vous à un voyage musical burlesque et déjanté, de l’âge de pierre à l’ère 2.0 !

Musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs… Les trois artistes revisiteront l’histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue (ou imaginée) !

Un spectacle qui tourne, fonce, swingue, zap et ZIK dans une ambiance festive et décalée ! .

3 Allée des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 accueil@mairie.artannes.fr

English :

Get ready for a burlesque musical journey from the Stone Age to the 2.0 era!

Musicians, actors, storytellers, noisemakers? The three artists will revisit the history of music as you’ve never heard it before (or imagined it)!

A show that spins, swings, zaps and ZIKs …

German :

Bereiten Sie sich auf eine burleske und verrückte musikalische Reise vor, von der Steinzeit bis ins Zeitalter 2.0!

Musiker, Schauspieler, Geschichtenerzähler, Geräuschemacher? Die drei Künstler werden die Musikgeschichte neu aufrollen, wie Sie sie noch nie gehört (oder sich vorgestellt) haben!

Italiano :

Preparatevi a un viaggio musicale folle e burlesco dall’età della pietra all’era 2.0!

Musicisti, attori, narratori, rumoristi? I tre artisti rivisiteranno la storia della musica come non l’avete mai sentita (o immaginata)!

Uno spettacolo che gira, oscilla, fa zapping e ZIK…

Espanol :

¡Prepárate para un alocado y burlesco viaje musical desde la Edad de Piedra hasta la era 2.0!

Músicos, actores, narradores, ruidosos.. Los tres artistas repasarán la historia de la música como nunca antes la habías oído (o imaginado)

Un espectáculo que gira, se balancea, zumba y ZIK…

