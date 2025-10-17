Spectacle Zinzin ! Juste milieu Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Zinzin ! Juste milieu

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

L’Eurovision, Mbappé, la politique, un rôti de veau, le fact-checking…Rémy de la chaîne YouTube Juste Milieu sort de son bureau pour aller raconter des âneries sur les planches.

Un one-man-show cocasse pour tous ceux qui aiment bien rire là où il ne faut pas…

Attention ça s’annonce zinzin !Tout public

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22

English :

Eurovision, Mbappé, politics, roast veal, fact-checking… Rémy from the Juste Milieu YouTube channel gets out of his office to talk rubbish on stage.

A funny one-man show for all those who like to laugh where they shouldn’t?

Be warned: it’s going to be zany!

German :

Eurovision, Mbappé, Politik, Kalbsbraten, Fact-Checking?Rémy vom YouTube-Kanal Juste Milieu verlässt sein Büro, um auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Unsinn zu erzählen.

Eine komische Ein-Mann-Show für alle, die gerne über Dinge lachen, die sie nicht tun sollten?

Achtung: Das wird ein Spaß!

Italiano :

Eurovisione, Mbappé, politica, arrosto di vitello, fact-checking… Rémy del canale YouTube Juste Milieu esce dal suo ufficio per parlare di stupidaggini sul palco.

Un one-man-show divertente per tutti coloro che amano ridere dove non è il caso?

Attenzione: ci sarà da impazzire!

Espanol :

Eurovisión, Mbappé, política, ternera asada, fact-checking… Rémy, del canal de YouTube Juste Milieu, sale de su oficina para decir tonterías en el escenario.

Un divertido espectáculo unipersonal para todos aquellos a los que les gusta reírse donde no les llaman..

Atención: ¡va a ser una locura!

