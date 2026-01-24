Spectacle Zola pas comme Emilie Festvival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême

Spectacle Zola pas comme Emilie Festvival la tête dans les nuages

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Imaginé, écrit et interprété par Forbon N’Zakimuena, ce spectacle rap aborde la thématique de la naturalisation et de la francisation des prénoms d’enfants nés en France de parents étrangers.

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

English :

Imagined, written and performed by Forbon N’Zakimuena, this rap show deals with the naturalization and francization of the first names of children born in France to foreign parents.

