Spectacle Zoom Dada Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon
13 février 2026 19:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration. A l’issu de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux traversés, des danses inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler pleinement.
A partir de 3 ans .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
