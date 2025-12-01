Spectacle Zoom Dada Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Zoom Dada

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration. A l’issu de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux traversés, des danses inventées. Un voyage qui leur permettra de se révéler pleinement.

A partir de 3 ans .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

English : Spectacle Zoom Dada

L’événement Spectacle Zoom Dada Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération