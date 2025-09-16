Spectacle Zoom Théatre Morteau

Spectacle Zoom Théatre Morteau jeudi 12 mars 2026.

Spectacle Zoom

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Compagnie Paradoxe(s)

L’amour incommensurable d’une mère pour son fils, prête à tout pour lui offrir la meilleure vie possible.

Dans ce texte ciselé et haletant, cette mère courage qui n’a pas toujours les mots, n’a également aucune limite pour son fils qu’elle embarque sur les routes de France en quête d’un rêve hollywoodien.

Tout public, à partir de 12 ans.

Sur réservation. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Zoom

German : Spectacle Zoom

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Zoom Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER