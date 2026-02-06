Spectacle ZORRO de la compagnie Le Guichet Salle des fêtes Vayres

Spectacle ZORRO de la compagnie Le Guichet

Salle des fêtes Rue des Peintres Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-02-22

Plongez dans l’univers malicieux et poétique de ZORRO, un spectacle de la compagnie Le Guichet qui revisite avec humour la figure du célèbre justicier ! À travers une forme originale mêlant mime, musique, aspirateur et trompette, deux artistes inventifs livrent un mode d’emploi joyeux pour devenir le héros de son quotidien.

Drôle, tendre et musical, ce spectacle parle de l’enfance, de ses peurs et de ses défis, avec plusieurs niveaux de lecture qui séduiront aussi bien les petits que les grands. Zorro devient ici le miroir de nos questionnements contemporains et nous rappelle, avec légèreté, que pour changer le monde, il faut parfois commencer par de petits gestes.

Proposé dans le cadre d’un après-midi Carnaval, ce rendez-vous festif promet un beau moment de partage en famille, placé sous le signe de l’imaginaire, du rire et de l’émotion. .

Salle des fêtes Rue des Peintres Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86

English : Spectacle ZORRO de la compagnie Le Guichet

