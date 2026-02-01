Spectacle Zozotine, le retour !!! Salle des 4 Vents Écommoy

Spectacle Zozotine, le retour !!!

Salle des 4 Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Venez découvrir le nouveau spectacle de la Gaitécomméenne, le samedi 21 février à 20h30, salle polyvalente des 4 Vents à Ecommoy.

Eh oui !

Zozotine, qui nous a tant fait rire en mars dernier, remontera sur les planches avec sa joyeuse nouvelle troupe.

Drôle, touchante, elle nous contera ses histoires à tirer les larmes.

Humour, chant, mime, tous les éléments seront réunis pour que Zozotine et ses partenaires vous offrent généreusement une bonne soirée. Le décor est habilement réalisé par ses complices habituelles.

C’est local, c’est bénévole et leur objectif est de faire en sorte que le public passe une bonne soirée légère, amusante et émouvante.

Oui, nous avons un talent local !

Allons l’encourager, la soutenir et l’aimer !

Nouveau spectacle de la Gaitécomméenne.

Gratuit Entrée libre .

Salle des 4 Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

English :

Come and see the new Gaitécomméenne show, Saturday February 21 at 8:30pm, salle polyvalente des 4 Vents in Ecommoy.

L’événement Spectacle Zozotine, le retour !!! Écommoy a été mis à jour le 2026-02-13 par CDT72