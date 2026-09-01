Informations pratiques

Plurien

Spectacles 100 % récréatifs Bienvenue à l’école du peut mieux faire

Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Retrouvez Gaëlle pour un spectacle plein d’humour, de musique et de souvenirs entre chansons, danses et sketchs et replongez dans l’univers de l’école à travers une galerie de personnages hauts en couleur élèves, parents, enseignants et agents.

Que vous soyez nostalgique de vos années d’école ou simplement en quête d’un moment de détente et de bonne humeur, ce spectacle promet de faire sourire toutes les générations.

En venant, vous ferez également une bonne action ces représentations sont organisées au profit d’associations solidaires locales Triplettes roses (cancer du sein), SNSM (sauvetage en mer) et chiens guides d’aveugles. Vous pouvez soutenir cette initiative grâce à votre billet d’entrée et, si vous le souhaitez, en effectuant un don supplémentaire. .

Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacles 100 % récréatifs Bienvenue à l’école du peut mieux faire Plurien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor