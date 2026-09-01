Spectacles 100 % récréatifs Bienvenue à l’école du peut mieux faire Plurien
samedi 19 septembre 2026 · Plurien
Informations pratiques
Plurien
Spectacles 100 % récréatifs Bienvenue à l’école du peut mieux faire
Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Retrouvez Gaëlle pour un spectacle plein d’humour, de musique et de souvenirs entre chansons, danses et sketchs et replongez dans l’univers de l’école à travers une galerie de personnages hauts en couleur élèves, parents, enseignants et agents.
Que vous soyez nostalgique de vos années d’école ou simplement en quête d’un moment de détente et de bonne humeur, ce spectacle promet de faire sourire toutes les générations.
En venant, vous ferez également une bonne action ces représentations sont organisées au profit d’associations solidaires locales Triplettes roses (cancer du sein), SNSM (sauvetage en mer) et chiens guides d’aveugles. Vous pouvez soutenir cette initiative grâce à votre billet d’entrée et, si vous le souhaitez, en effectuant un don supplémentaire. .
Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacles 100 % récréatifs Bienvenue à l’école du peut mieux faire Plurien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor