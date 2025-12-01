Spectacles à Bat Les Arts Bat les Arts Autun
Spectacles à Bat Les Arts Bat les Arts Autun dimanche 14 décembre 2025.
Spectacles à Bat Les Arts
Bat les Arts 2 Place Saint-Yves Autun Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21
Deux événements à ne pas manquer !
– Le Dimanche à 16h pour un spectacle jeune public proposé par la compagnie Les Somnambules.
-Le Dimanche suivant à 16h, spectacle de contes et musiques, proposé par Plantin LO JOGLAR.
Réservation conseillée !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. .
Bat les Arts 2 Place Saint-Yves Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 25 27 17 arcenscene@live.fr
English : Spectacles à Bat Les Arts
L’événement Spectacles à Bat Les Arts Autun a été mis à jour le 2025-12-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II