Spectacles à Bat Les Arts Bat les Arts Autun

Bat les Arts 2 Place Saint-Yves Autun Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-14 2025-12-21

Deux événements à ne pas manquer !

– Le Dimanche à 16h pour un spectacle jeune public proposé par la compagnie Les Somnambules.

-Le Dimanche suivant à 16h, spectacle de contes et musiques, proposé par Plantin LO JOGLAR.

Réservation conseillée !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. .

+33 6 41 25 27 17 arcenscene@live.fr

