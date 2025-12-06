Spectacles à Spirale

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

SOIRÉE MUSICALE TOUT PUBLIC !

Au programme

18h ROYAUME INCONNU

Conte Musical à partir de 5 ans 40 min

LE ROYAUME INCONNU est un récit initiatique sur la découverte de soi et du monde, grâce à la puissance de l’imagination, présenté sous la forme d’un conte musical.Parce qu’elle rompt avec la monotonie des jours, parce qu’elle ose pousser la porte de chez elle, une enfant va partir à la découverte du monde, de la nature et d’elle-même. Elle a 8 ans. Elle a le nez collé à la fenêtre de sa chambre. Elle attend.Le soleil pose son doigt lumineux sur une pierre laissée là, sur une table, dans sa chambre.C’est sa pierre de chance. Bleue. Celle que son papa lui a offert il y a longtemps.Elle brille, éclats de bleu.Aujourd’hui, j’attrape ma chance ou la chance m’attrape !

Instrumentarium chant, piano et violoncelle

Distribution Clotilde Gilles récit, chant, musique Aline Leroy son et lumière Anne Marcel mise en scène Alain Larribet regard musical Pierre Deschamps et En Compagnie de La Grande Ourse collaboration artistique

19h Repas bio, local et fait maison sur réservation ou repas tiré du sac

21h LE BERGER DES SONS

Récit Musique du monde

Durée 1h

Public à partir de 7 ans

Le Berger des Sons a fleuri dans mon esprit et avec lui la volonté de transmettre ma culture personnelle, qu’une ainsi culture de pays faisant appel au souvenir ou à l’imagination autour de notre patrimoine. Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici (Vallée d’Aspe,dans les Pyrénées) et d’ailleurs…Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec forceson amour pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse unecarte du monde à travers la magie des sons de ses instruments du monde(duduk, hulusi, hang, tambourin à cordes, tambour, harmonium indien)… Sa voix, empreinte de diverses couleurs des chants du monde nous transporte par delà les cimes des arbres.

Distribution Voix et instruments Alain Larribet Son et lumières Olivier Pouquet Ecriture Alain Larribet en collaboration avec Serge Mauhourat Mise en scène Anne Marcel et Clotilde Gilles

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 prod@festivalspiraleariscle.fr

English :

A MUSICAL EVENING FOR ALL!

On the program:

6pm: UNKNOWN KINGDOM

Musical tale for ages 5 and up ? 40 min

LE ROYAUME INCONNU is an initiatory tale of self-discovery and discovery of the world through the power of the imagination, presented in the form of a musical tale. Because she breaks with the monotony of everyday life, because she dares to push open the door of her home, a child sets off to discover the world, nature and herself. She is 8 years old. Her nose is glued to her bedroom window. The sun places its luminous finger on a stone left on a table in her room, her lucky stone. Blue. Today, I catch my luck or luck catches me!

Instrumentarium: vocals, piano and cello

Cast: Clotilde Gilles: narration, vocals, music? Aline Leroy: sound and lighting ? Anne Marcel: stage direction ? Alain Larribet: musical vision ? Pierre Deschamps and En Compagnie de La Grande Ourse: artistic collaboration

7pm: Organic, local, home-cooked meal on reservation or packed lunch

9pm: LE BERGER DES SONS

Storytelling World music

Duration: 1 hour

Ages 7 and up

Le Berger des Sons (The Shepherd of Sounds) blossomed in my mind, and with it the desire to pass on my personal culture, as well as the culture of other countries, appealing to the memory and imagination of our heritage. In this show, full of poetry and emotion, Alain Larribet distils tales from his childhood, stories of pastoralism, from here (Vallée d?Aspe, in the Pyrenees) and elsewhere… A singular, multi-faceted personality, he sings and powerfully transmits his love of nature and his passion for travel, and sketches out a map of the world through the magic of the sounds of his world instruments (duduk, hulusi, hang, string tambourine, drum, Indian harmonium)… Her voice, imbued with the diverse colors of the world’s songs, carries us beyond the treetops.

Cast: Voices and instruments Alain Larribet ? Sound and lighting: Olivier Pouquet ? Writing: Alain Larribet in collaboration with Serge Mauhourat ? Stage direction: Anne Marcel and Clotilde Gilles

German :

MUSIKALISCHER ABEND FÜR ALLE!

Auf dem Programm stehen

18h: ROYAUME INCONNUU

Musikalisches Märchen ab 5 Jahren ? 40 min

LE ROYAUME INCONNU ist eine Initiationsgeschichte über die Entdeckung von sich selbst und der Welt durch die Kraft der Fantasie, die in Form eines musikalischen Märchens präsentiert wird.Weil sie mit der Monotonie der Tage bricht, weil sie es wagt, die Tür ihres Hauses aufzustoßen, wird ein Kind aufbrechen, um die Welt, die Natur und sich selbst zu entdecken. Sie ist acht Jahre alt. Sie hat ihre Nase an das Fenster ihres Zimmers gedrückt. Die Sonne legt ihren leuchtenden Finger auf einen Stein, der dort auf einem Tisch in ihrem Zimmer liegt, es ist ihr Glücksstein. Er ist blau. Er hat ihr vor langer Zeit von ihrem Vater geschenkt worden.Er leuchtet und schimmert blau.Heute nehme ich mein Glück an oder das Glück nimmt mich an!

Instrumentarium: Gesang, Klavier und Cello

Besetzung: Clotilde Gilles: Erzählung, Gesang, Musik ? Aline Leroy: Ton und Licht ? Anne Marcel: Regie ? Alain Larribet: musikalischer Blick ? Pierre Deschamps und En Compagnie de La Grande Ourse: künstlerische Zusammenarbeit

19 Uhr: Biologisches, lokales und hausgemachtes Essen auf Vorbestellung oder Essen aus dem Rucksack

21h: LE BERGER DES SONS (Der Hirte der Klänge)

Erzählung Musik aus der Welt

Dauer: 1 Std

Publikum ab 7 Jahren

Le Berger des Sons ist in meinem Kopf aufgeblüht und mit ihm der Wille, meine persönliche Kultur weiterzugeben, eine Kultur der Länder, die an die Erinnerung oder die Fantasie rund um unser Erbe appelliert. In diesem poetischen und emotionalen Stück erzählt Alain Larribet Geschichten aus seiner Kindheit, von der Weidewirtschaft, von hier (Aspe-Tal in den Pyrenäen) und von anderswo… Als einzigartige und vielseitige Persönlichkeit singt er und gibt seine Liebe zur Natur und seine Leidenschaft für das Reisen kraftvoll weiter und entwirft eine Weltkarte durch die Magie der Klänge seiner Instrumente (Duduk, Hulusi, Hang, Saitentamburin, Trommel, indisches Harmonium)? Ihre Stimme, die von den verschiedenen Farben der Lieder der Welt geprägt ist, trägt uns über die Baumwipfel hinaus.

Besetzung: Stimme und Instrumente: Alain Larribet ? Ton und Licht: Olivier Pouquet ? Schriftsteller: Alain Larribet in Zusammenarbeit mit Serge Mauhourat ? Regie: Anne Marcel und Clotilde Gilles

Italiano :

UNA SERATA MUSICALE PER TUTTI!

In programma:

18.00: REGNO SCONOSCIUTO

Narrazione musicale dai 5 anni in su ? 40 min

Il REGNO SCONOSCIUTO è un racconto di iniziazione alla scoperta di se stessi e del mondo attraverso il potere dell’immaginazione, presentato sotto forma di racconto musicale. Perché rompe con la monotonia della vita quotidiana, perché osa spalancare la porta della sua casa, una bambina parte alla scoperta del mondo, della natura e di se stessa Ha 8 anni. Il suo naso è incollato alla finestra della sua cameretta. Il sole posa il suo dito luminoso su una pietra lasciata sul tavolo della sua stanza: è la sua pietra portafortuna. È blu. Oggi sono io a cogliere la fortuna o la fortuna a cogliere me!

Strumentale: voce, pianoforte e violoncello

Cast: Clotilde Gilles: narrazione, voce, musica? Aline Leroy: suono e luci ? Anne Marcel: regia teatrale ? Alain Larribet: direzione musicale ? Pierre Deschamps e En Compagnie de La Grande Ourse: collaborazione artistica

ore 19.00: Pranzo biologico, locale e casalingo (su prenotazione) o pranzo al sacco

ore 21.00: LE BERGER DES SONS

Racconto di storie Musica del mondo

Durata: 1 ora

Per un pubblico dai 7 anni in su

Le Berger des Sons (Il pastore dei suoni) è sbocciato nella mia mente, e con esso il desiderio di trasmettere la mia cultura personale, ma anche una cultura di paesi che fanno appello alla memoria o all’immaginazione intorno al nostro patrimonio. In questo spettacolo, pieno di poesia e di emozione, Alain Larribet distilla racconti della sua infanzia, storie di pastorizia, di qui (Vallée d’Aspe, nei Pirenei) e di altrove… Personalità singolare e poliedrica, canta e trasmette con forza il suo amore per la natura e la sua passione per i viaggi, e traccia una mappa del mondo attraverso la magia dei suoni dei suoi strumenti del mondo (duduk, hulusi, hang, tamburello a corde, tamburo, harmonium indiano).. La sua voce, intrisa dei diversi colori delle canzoni del mondo, ci trasporta oltre le cime degli alberi.

Cast: Voci e strumenti Alain Larribet ? Suono e luci: Olivier Pouquet ? Scrittura: Alain Larribet in collaborazione con Serge Mauhourat ? Direzione di scena: Anne Marcel e Clotilde Gilles

Espanol :

UNA VELADA MUSICAL PARA TODOS

En el programa:

18.00 h: REINO DESCONOCIDO

Cuentacuentos musical a partir de 5 años ? 40 min

EL REINO DESCONOCIDO es un cuento iniciático sobre el descubrimiento de uno mismo y del mundo a través del poder de la imaginación, presentado en forma de cuento musical. Porque rompe con la monotonía de lo cotidiano, porque se atreve a abrir de un empujón la puerta de su casa, una niña parte a descubrir el mundo, la naturaleza y a sí misma Tiene 8 años. Tiene la nariz pegada a la ventana de su habitación. El sol posa su dedo luminoso sobre una piedra que ha dejado sobre una mesa de su habitación: es su piedra de la suerte. Es azul. Hoy, ¡atrapo mi suerte o la suerte me atrapa a mí!

Instrumental: voz, piano y violonchelo

Reparto: Clotilde Gilles: narración, voz, música ? Aline Leroy: sonido e iluminación ? Anne Marcel: dirección escénica ? Alain Larribet: dirección musical ? Pierre Deschamps y En Compagnie de La Grande Ourse: colaboración artística

19.00 h: Comida ecológica, local y casera (previa reserva) o almuerzo para llevar

21.00 h: LE BERGER DES SONS

Cuentacuentos Músicas del mundo

Duración: 1 hora

A partir de 7 años

Le Berger des Sons (El pastor de los sonidos) floreció en mi mente, y con él el deseo de transmitir mi cultura personal, así como una cultura de países apelando a la memoria o a la imaginación en torno a nuestro patrimonio. En este espectáculo, lleno de poesía y emoción, Alain Larribet destila cuentos de su infancia, historias de pastoreo, de aquí (Valle de Aspe, en los Pirineos) y de otros lugares… Personalidad singular y polifacética, canta y transmite con fuerza su amor por la naturaleza y su pasión por los viajes, y esboza un mapa del mundo a través de la magia de los sonidos de sus instrumentos del mundo (duduk, hulusi, hang, pandereta de cuerda, tambor, armonio indio).. Su voz, impregnada de los diversos colores de las canciones del mundo, nos transporta más allá de las copas de los árboles.

Reparto: Voces e instrumentos Alain Larribet ? Sonido e iluminación: Olivier Pouquet ? Guión: Alain Larribet en colaboración con Serge Mauhourat ? Dirección escénica: Anne Marcel y Clotilde Gilles

