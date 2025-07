Spectacles au café Chez Juliette Saint-Sulpice-le-Dunois

23 RUE PRINCIPALE Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

19h30 Textes poétiques et accordéon avec Gilles Puyfagès et Jean-Marc Vareille qui lisent du Bernard Dimey en musique, des notes et une diction qui touchent nos émotion

21h Ultrason et Champion, 2 clowns de la compagnie » les Deux de la Spontanée » qui font leur show.

Entrée libre au café et participation libre aux spectacles .

23 RUE PRINCIPALE Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

