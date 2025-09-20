Spectacles : «Au fil de la Seille» Marsal Marsal

Spectacles devant le Musée du Sel et la Porte de France à Marsal – à partir de 12 ans

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T22:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Au Fil de la Seille invite à un voyage immersif à travers les territoires, une épopée vivante et ludique. Assistez à une fête sensorielle et collective, à la croisée de l’histoire et du mythe, du documentaire et du rêve, du patrimoine et de l’utopie.

Marsal Place d’Armes 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/scenes-et-territoires »}] Place forte du sel, Marsal est situé dans la vallée de la Seille qui doit son nom à ses nombreuses sources salées, alimentées par un gisement de sel gemme parmi les plus riches du monde.

Cet or blanc est exploité à Marsal, quasiment sans interruption, de l’âge du Bronze au milieu du XVIIe siècle. L’importance stratégique de Marsal évolue au gré du tracé de la frontière est de la France, jusqu’au déclassement de la place fortifiée par Vauban après 1871 par les autorités allemandes d’occupation. Il ne reste rien de la saline et Marsal ressemble aujourd’hui à un village paisible, mais les vestiges de ce passé mouvementé sont nombreux.

© Scènes et territoires