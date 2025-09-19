Spectacles aux Ateliers de Technochimie Ateliers de technochimie Ivry-sur-Seine

Spectacles aux Ateliers de Technochimie Ateliers de technochimie Ivry-sur-Seine vendredi 19 septembre 2025.

Spectacles aux Ateliers de Technochimie 19 – 21 septembre Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T21:30:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale, vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines, les stocks, les fours, les moules. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale. Plusieurs compagnies théâtrales et un ensemble vocal présenteront leur spectacle.

Vendredi 19 septembre

• À 19h 30 : Vesterne de William Pellier, Éditions espaces 34, Compagnie Chemin Faisant.

Sur réservation uniquement : mailto:compagniecheminfaisant@gmail.comcompagniecheminfaisant@gmail.com

Samedi 20 septembre

• À 14h : visite guidée des Ateliers (durée 1h 30 environ).

Sur réservation uniquement : mailto:contact@ateliers-technochimie.frcontact@ateliers-technochimie.fr

• À 15h 30 : 7 minutes, comité d’usine de Stefano Massini, L’Arche Éditeur, Compagnie Minuit 34.

Sur réservation uniquement : mailto:minuit34@outlook.comminuit34@outlook.com

• À 17h : Pièces perdues, conférence-performance, de et par Juliette Drigny.

Sur réservation uniquement : mailto:compagniecheminfaisant@gmail.comcompagniecheminfaisant@gmail.com

• À 18h30 : Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing (extrait) de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman, Esse que Éditions, Compagnie Minuit34.

Sur réservation uniquement : mailto:minuit34@outlook.comminuit34@outlook.com

• À 20h : Les Enfants de Lucy Kirkwood, L’Arche Éditeur, Compagnie Rigolune.

Sur réservation uniquement : mailto:assorigolune@gmail.comassorigolune@gmail.com

Dimanche 21 septembre :

• À 11h : L’Atelier Volant (ensemble vocal) chants de travail et d’usine.

Entrée libre, réservation conseillée : mailto:atelier.volant@etik.comatelier.volant@etik.com

• 14h : Visite guidée des Ateliers (durée 1h30 environ).

Sur réservation : mailto:contact@ateliers-technochimie.frcontact@ateliers-technochimie.fr

• À 16h30 : OVNIs d’Ivan Vyripaev, Compagnie Minuit 34, éditions les Solitaires intempestifs.

Sur réservation uniquement : mailto:minuit34@outlook.comminuit34@outlook.com

• À 19h : Un sacre de Guillaume Poix, éditions Théâtrales, Compagnie Chaucarré.

Sur réservation uniquement : mailto:compagniech2@gmail.comcompagniech2@gmail.com

• 21h : Emma (chant), chansons originales.

Spectacles accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite hors sous-sol.

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniecheminfaisant@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ateliers-technochimie.fr »}, {« type »: « email », « value »: « minuit34@outlook.com »}, {« type »: « email », « value »: « assorigolune@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:compagniecheminfaisant@gmail.com »}, {« link »: « mailto:contact@ateliers-technochimie.fr »}, {« link »: « mailto:minuit34@outlook.com »}, {« link »: « mailto:assorigolune@gmail.com »}, {« link »: « mailto:atelier.volant@etik.com »}, {« link »: « mailto:compagniech2@gmail.com »}]

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale, vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines, les stocks, les fours, les moules. Ces un de …

Ateliers de Technochimie