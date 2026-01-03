Spectacles Caprices et folies du Grand Siècle Espace Arc-en-ciel Chalais
Espace Arc-en-ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 21:40:00
2026-04-18
Caprices et folies du Grand Siècle est une comédie musicale baroque, qui se déroule dans un salon de femmes à la fin du règne de Louis XIV.
Espace Arc-en-ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 91 19
English : Spectacles Caprices et folies du Grand Siècle
“Caprices and Follies of the Grand Siècle” is a baroque musical comedy set in a women’s salon at the end of the reign of Louis XIV.
