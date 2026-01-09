Spectacles chansons francophones rue du Stade Avermes

Spectacles chansons francophones

rue du Stade Salle Isléa Avermes Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17

Plongez au cœur des plus belles chansons francophones avec un spectacle musical mêlant chant, danse et émotion. Un rendez-vous artistique porté par des talents locaux pour célébrer la richesse de la francophonie. À ne pas manquer !

rue du Stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 38 71 84

English :

Dive into the heart of the most beautiful French songs with a musical show combining song, dance and emotion. An artistic event featuring local talent to celebrate the richness of the French-speaking world. Not to be missed!

