Spectacles | Clown Fonroque

Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Deux spectacles de clown vous sont proposés
De 15h à 17h « La grande détraumatisation » avec les clowns Chamanes qui présenteront 4 improvisations en duo de 15 à 20min chacune.
Tout public, conseillé à partir de 12 ans.
De 20h à 21h « La quête du râle » avec les clowns Préhistoriques qui joueront du didgeridoo, jongleront, et feront de l’équilibre sur bois.
Entre les 2 spectacles, apportez votre pique-nique pour le plaisir d’un repas à la campagne pendant l’entracte. Des tables et des chaises seront installées pour vous !
Spectacles sur réservation.
Plus de renseignement en scannant le QRcode sur l’affiche dans « Plus d’informations ». .
Camping Lou Tuquet Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 37 49 kaiowaheyoka@yahoo.com
