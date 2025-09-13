Spectacles | Clown Fonroque

Deux spectacles de clown vous sont proposés

De 15h à 17h « La grande détraumatisation » avec les clowns Chamanes qui présenteront 4 improvisations en duo de 15 à 20min chacune.

Tout public, conseillé à partir de 12 ans.

De 20h à 21h « La quête du râle » avec les clowns Préhistoriques qui joueront du didgeridoo, jongleront, et feront de l’équilibre sur bois.

Entre les 2 spectacles, apportez votre pique-nique pour le plaisir d’un repas à la campagne pendant l’entracte. Des tables et des chaises seront installées pour vous !

Spectacles sur réservation.

Plus de renseignement en scannant le QRcode sur l’affiche dans « Plus d’informations ». .

Camping Lou Tuquet Fonroque 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 37 49 kaiowaheyoka@yahoo.com

