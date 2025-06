Spectacles de Danse – Bourges 27 juin 2025 15:00

Cher

Spectacles de Danse 34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Embarquez une odyssée chorégraphique qui vous fera atterrir dans un monde de l’imaginaire — un monde du possible.

Les classes de danse classique, modern jazz et contemporaine vous invitent à découvrir un spectacle riche en créativité et en mouvements. .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Embark on a choreographic odyssey that will land you in a world of the imaginary? a world of the possible.

German :

Begeben Sie sich auf eine choreografische Odyssee, die Sie in einer Welt der Phantasie landen lässt ? einer Welt des Möglichen.

Italiano :

Imbarcatevi in un’odissea coreografica che vi porterà in un mondo immaginario e in un mondo possibile.

Espanol :

Embárquese en una odisea coreográfica que le llevará a un mundo imaginario… un mundo posible.

L’événement Spectacles de Danse Bourges a été mis à jour le 2025-06-12 par OT BOURGES