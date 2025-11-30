Spectacles de danse Sarrebourg
Spectacles de danse Sarrebourg dimanche 30 novembre 2025.
Spectacles de danse
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Préparez-vous à encourager les élèves des écoles de danse tous les dimanches dans la Forêt magique ! Programme détaillé sur le site internetTout public
0 .
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
English :
Get ready to cheer on dance school students every Sunday in the Magic Forest! Detailed program on the website
German :
Machen Sie sich bereit, jeden Sonntag im Zauberwald die Schüler der Tanzschulen anzufeuern! Detailliertes Programm auf der Website
Italiano :
Preparatevi a fare il tifo per gli allievi della scuola di danza ogni domenica nel Bosco Magico! Programma dettagliato sul sito web
Espanol :
¡Prepárate para animar a los alumnos de la escuela de danza todos los domingos en el Bosque Mágico! Programa detallado en el sitio web
L’événement Spectacles de danse Sarrebourg a été mis à jour le 2025-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG