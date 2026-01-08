Spectacles de danses Écoles de Haute-Saintonge Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Spectacles de danses Écoles de Haute-Saintonge
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Dans le cadre du festival local Nuits d’Ici le centre des congrès de Jonzac accueille des spectacles de danses des écoles locales de danse de Haute-Saintonge (ESSCA Archiac, Studio Bài Tho Jonzac et la section danse de l’école des arts).
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
English :
As part of the local Nuits d’Ici festival, the Jonzac convention center hosts dance performances by local Haute-Saintonge dance schools (ESSCA Archiac, Studio Bài Tho Jonzac and the dance section of the Ecole des Arts).
