Spectacles de danses Écoles de Haute-Saintonge Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Spectacles de danses Écoles de Haute-Saintonge

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dans le cadre du festival local Nuits d’Ici le centre des congrès de Jonzac accueille des spectacles de danses des écoles locales de danse de Haute-Saintonge (ESSCA Archiac, Studio Bài Tho Jonzac et la section danse de l’école des arts).

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the local Nuits d’Ici festival, the Jonzac convention center hosts dance performances by local Haute-Saintonge dance schools (ESSCA Archiac, Studio Bài Tho Jonzac and the dance section of the Ecole des Arts).

L’événement Spectacles de danses Écoles de Haute-Saintonge Jonzac a été mis à jour le 2026-01-06 par CDC de Haute Saintonge