Spectacles de danses orientales Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 17:00 – 18:30

Gratuit : non Entrée libre En famille, Tout public

L’association Al Masriya vous invite à un temps dédié à la richesse et à la diversité des danses orientales avec deux créations originales d’Ines Obambi entrecoupées d’une animation à destination des enfants.

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes 44000