spectacles de feu Le Château-d’Oléron
spectacles de feu Le Château-d’Oléron mardi 23 décembre 2025.
spectacles de feu
Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23 2025-12-30
Dans le cadre du Village de Noël, 2 spectacles de feu seront proposés en début de soirée par Lilian Lachaise.
Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68
English : fire shows
As part of the Christmas Village, Lilian Lachaise will present 2 fire shows in the early evening.
German : Feuershows
Im Rahmen des Weihnachtsdorfes werden am frühen Abend 2 Feuershows von Lilian Lachaise geboten.
Italiano :
Nell’ambito del Villaggio di Natale, Lilian Lachaise proporrà 2 spettacoli di fuoco nella prima serata.
Espanol : espectáculos de fuego
En el marco de la Aldea Navideña, Lilian Lachaise ofrecerá dos espectáculos de fuego a primera hora de la noche.
