spectacles de feu

Place de la République Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23 2025-12-30

Dans le cadre du Village de Noël, 2 spectacles de feu seront proposés en début de soirée par Lilian Lachaise.

Place de la République Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 07 68

English : fire shows

As part of the Christmas Village, Lilian Lachaise will present 2 fire shows in the early evening.

German : Feuershows

Im Rahmen des Weihnachtsdorfes werden am frühen Abend 2 Feuershows von Lilian Lachaise geboten.

Italiano :

Nell’ambito del Villaggio di Natale, Lilian Lachaise proporrà 2 spettacoli di fuoco nella prima serata.

Espanol : espectáculos de fuego

En el marco de la Aldea Navideña, Lilian Lachaise ofrecerá dos espectáculos de fuego a primera hora de la noche.

