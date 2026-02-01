Spectacles de marionnettes Baba Marta Anète et Aspipi Esplanade du Souvenir Français Théâtre de la Roële Villers-lès-Nancy

Spectacles de marionnettes Baba Marta Anète et Aspipi

Passez un dimanche en famille au Théâtre de la Roële avec deux spectacles de marionnettes. Idéal pour s’évader du froid hivernal !

Passez un moment chaleureux et divertissant avec deux spectacles de marionnettes remplis de poésies et de sourires:

> Baba Marta par la compagnie Bons pieds bon œil

Un spectacle pour tout public, qui promet de réchauffer les cœurs.

> Anète et Aspipi par la compagnie des Petits Voyages

Un spectacle, accessible dès 2 ans, qui émerveillera les plus petits.

Réservation obligatoire sur le site.Tout public

English :

Spend a family Sunday at the Théâtre de la Roële with two puppet shows. Ideal for escaping the winter chill!

Spend a warm and entertaining moment with two puppet shows filled with poetry and smiles:

> Baba Marta by the Bons pieds bon ?il company

A show for all audiences, guaranteed to warm hearts.

> Anète et Aspipi by compagnie des Petits Voyages

A show for children aged 2 and up, which will delight the youngest.

Reservations required.

