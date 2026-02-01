Spectacles de marionnettes Baba Marta Anète et Aspipi Esplanade du Souvenir Français Théâtre de la Roële Villers-lès-Nancy
Dimanche 2026-02-22 11:00:00
Passez un dimanche en famille au Théâtre de la Roële avec deux spectacles de marionnettes. Idéal pour s’évader du froid hivernal !
Passez un moment chaleureux et divertissant avec deux spectacles de marionnettes remplis de poésies et de sourires:
> Baba Marta par la compagnie Bons pieds bon œil
Un spectacle pour tout public, qui promet de réchauffer les cœurs.
> Anète et Aspipi par la compagnie des Petits Voyages
Un spectacle, accessible dès 2 ans, qui émerveillera les plus petits.
Réservation obligatoire sur le site.Tout public
Esplanade du Souvenir Français Théâtre de la Roële 2 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 50 57 03 50
English :
Spend a family Sunday at the Théâtre de la Roële with two puppet shows. Ideal for escaping the winter chill!
Spend a warm and entertaining moment with two puppet shows filled with poetry and smiles:
> Baba Marta by the Bons pieds bon ?il company
A show for all audiences, guaranteed to warm hearts.
> Anète et Aspipi by compagnie des Petits Voyages
A show for children aged 2 and up, which will delight the youngest.
Reservations required.
