Spectacles de marionnettes pas si bêêtes Pleins feux sur notre patrimoine Ancien collège-lycée Saint-Augustin Bitche

Ancien collège-lycée Saint-Augustin 46 rue Jean Jacques Kieffer Bitche Moselle

Samedi 2025-07-19 15:00:00

2025-07-19 15:40:00

2025-07-19

Dans le cadre du festival Il « été » une fois et de l’événement Pleins feux sur notre patrimoine, plusieurs spectacles de marionnettes pour les petits à partir de 4 ans vous sont proposés au sein de la cour intérieure du bâtiment historique de l’ancien collège Saint-Augustin.

Il était une fois, un troupeau de moutons heureux, une bergère confiante, une prairie verdoyante…

Les jours se succédaient immuables et sereins.

Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne ne se troubla. On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.

Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence Ils allaient tous y passer !!

Comment réagir face à l’oppression quand on est un mouton ?Pas si bêêtes est un spectacle de marionnettes et d’objets abordant

les thèmes de la solidarité, de la différence et surtout de la force du collectif.

De la compagnie Les zanimos.Enfants

Ancien collège-lycée Saint-Augustin 46 rue Jean Jacques Kieffer Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

As part of the Il « été » une fois festival and the Pleins feux sur notre patrimoine event, several puppet shows for children aged 4 and over are on offer in the courtyard of the historic building of the former Collège Saint-Augustin.

Once upon a time, there was a flock of happy sheep, a confident shepherdess, a verdant meadow?

The days went by unchanged and serene.

So when Brigitte la gironde disappeared, no one was troubled. Nor did they mourn for old Odile, or even the three-legged sheep.

But when the flamboyant Cedric was eaten alive, we had to face the facts: they were all going to die!

How do you react to oppression when you’re a sheep? Pas si bêêtes is a puppet and object show tackling the themes of solidarity

themes of solidarity, difference and, above all, the strength of the collective.

From the Les zanimos company.

German :

Im Rahmen des Festivals Il « été » une fois und der Veranstaltung Pleins feux sur notre patrimoine werden Ihnen im Innenhof des historischen Gebäudes des ehemaligen Collège Saint-Augustin mehrere Puppentheatervorstellungen für Kinder ab 4 Jahren geboten.

Es war einmal eine glückliche Schafherde, eine vertrauensvolle Schäferin, eine grüne Wiese?

Die Tage waren unveränderlich und heiter.

Als die mädchenhafte Brigitte verschwand, war niemand beunruhigt. Auch die alte Odile oder das dreibeinige Schaf wurden nicht betrauert.

Aber als der flamboyante Cedric mit Haut und Haaren gefressen wurde, musste man sich eingestehen, dass sie alle sterben würden!

Wie reagiert man auf Unterdrückung, wenn man ein Schaf ist?Pas si bêêtes ist ein Puppen- und Objekttheaterstück, das folgende Themen behandelt

die Themen Solidarität, Unterschiedlichkeit und vor allem die Kraft des Kollektivs.

Von der Theatergruppe Les zanimos.

Italiano :

Nell’ambito del festival Il « été » une fois e dell’evento Pleins feux sur notre patrimoine, nel cortile dell’edificio storico dell’ex Collège Saint-Augustin vengono proposti diversi spettacoli di marionette per bambini dai 4 anni in su.

C’era una volta un gregge di pecore felici, una pastorella fiduciosa e un prato verde?

I giorni trascorrevano immutati e sereni.

Così, quando Brigitte la gironde scomparve, nessuno si turbò. Né si piangeva la vecchia Odile, né la pecora a tre zampe.

Ma quando il fiammeggiante Cédric fu mangiato vivo, dovemmo affrontare la realtà: sarebbero morti tutti!

Come si reagisce all’oppressione quando si è una pecora? Pas si bêtes è uno spettacolo di marionette e oggetti che affronta i temi della solidarietà e della differenza

i temi della solidarietà, della differenza e, soprattutto, della forza del collettivo.

Dalla compagnia Les zanimos.

Espanol :

En el marco del festival Il « été » une fois y de la manifestación Pleins feux sur notre patrimoine, se ofrecen varios espectáculos de marionetas para niños a partir de 4 años en el patio del edificio histórico del antiguo Collège Saint-Augustin.

Érase una vez un rebaño de ovejas felices, una pastora confiada y un prado verde..

Los días transcurrían inalterados y serenos.

Por eso, cuando Brigitte la gironde desapareció, nadie se turbó. Tampoco lloraron a la vieja Odile, ni siquiera a la oveja de tres patas.

Pero cuando se comieron vivo al extravagante Cédric, tuvimos que afrontar los hechos: ¡todos iban a morir!

¿Cómo reaccionar ante la opresión cuando se es una oveja? Pas si bêtes es un espectáculo de marionetas y objetos que aborda los temas de la solidaridad

los temas de la solidaridad, la diferencia y, sobre todo, la fuerza de lo colectivo.

De la compañía Les zanimos.

