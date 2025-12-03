Spectacles de Noël par la Compagnie La Cigale Mamers

Spectacles de Noël par la Compagnie La Cigale

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-21

Laissez-vous conter les Histoires de Noël en musique par la Compagnie La Cigale dans les médiathèques de Neufchâtel-en-Saosnois le 3 décembre à 16h, Beaufay le 10 décembre à 16h, Courcemont le 14 décembre à 16h, Mamers le 17 décembre à 11h et Bonnétable le 21 décembre à 11h. Ce spectacle ravira petits et grands à partir de 3 ans.

Gratuit, sur réservation mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire mediatheque-lelien@mainesaosnois.fr

