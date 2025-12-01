Spectacles de rue

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.

– Supplément Chantilly Cie Elixir

La compagnie Elixir vous invite à sa confiserie ambulante un char musical rempli de gâteaux, bonbons et décors savoureux. Échassiers, jongleurs et danseurs vous régalent les yeux et les papilles avec une farandole de performances sucrées.

– La Boom Machine Cie Nomad Nomad

Déambulation déjantée sur une machine rétro-kitsch, mêlant clown cascadeur et batteur survitaminé. Rires, danses et surprises garantis la Ville s’anime au passage de ce duo hors norme !

– Les Lucioles Cie Acta Fabula

Plein de bonne humeur et de malice, ces échassières émerveillent petits et grands par leurs contes et poésies autour de l’hiver et des fêtes de fin d’année. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

