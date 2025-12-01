Spectacles de rue Auray

Spectacles de rue

Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.

– La Voie Lactée Cie Cirque En Spray

De jour, les Blancs émerveillent par leurs costumes et accessoires féériques. À la nuit tombée, leurs tenues lumineuses et leurs jongleurs-danseurs créent une ambiance scintillante.

– Les Féeries Blanches Cie Acta Fabula

Spectacle d’échassières comédiennes blanches et lumineuses. Magique et poétique, ces créatures chuchotent à vos oreilles des poésies et contes. Suivez-les et laissez-vous enchanter par l’élégance, la magie, et la poésie de leur merveilleuse présence.

– Luc’h Cie Yauntroudanslemur

Des êtres magiques vêtus de satin et couverts de lumière déploient leurs ailes pour illuminer les rues. Ce voyage enchanteur est accompagné par une joueuse de hank drum. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

