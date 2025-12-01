Spectacles de rue Auray
Spectacles de rue Auray dimanche 14 décembre 2025.
Spectacles de rue
Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.
– La Voie Lactée Cie Cirque En Spray
De jour, les Blancs émerveillent par leurs costumes et accessoires féériques. À la nuit tombée, leurs tenues lumineuses et leurs jongleurs-danseurs créent une ambiance scintillante.
– Les Féeries Blanches Cie Acta Fabula
Spectacle d’échassières comédiennes blanches et lumineuses. Magique et poétique, ces créatures chuchotent à vos oreilles des poésies et contes. Suivez-les et laissez-vous enchanter par l’élégance, la magie, et la poésie de leur merveilleuse présence.
– Luc’h Cie Yauntroudanslemur
Des êtres magiques vêtus de satin et couverts de lumière déploient leurs ailes pour illuminer les rues. Ce voyage enchanteur est accompagné par une joueuse de hank drum. .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
