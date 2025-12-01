Spectacles de rue Auray

Spectacles de rue

Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.

– Les Phalènes Cie Les Pleiades

Parade de rue poétique avec quatre échassiers lumineux qui virevoltent et surprennent les passants.

– Félis’Cité Cie Feu Non Bulle

Déambulation d’et-chats-siers avec des bulles de savon délirantes.

– Les Dames de Noël Cie Anime Tes Rêves (jusqu’à 16h30)

Déambulation avec la Mère Noëlle, Madame Neige et Madame Sapin, qui amusent et surprennent le public par leurs espiègleries.

– KalOnn Cie Anime Tes Reves (à partir de 18h)

Déambulation poétique à la tombée de la nuit avec des créatures lumineuses inspirées de la nature, invitant le public à un voyage magique et sensoriel.

– Eveil Cie Feu Non Bulle, 19h15 Parvis d’Athéna

Solo poétique où une danseuse fusionne avec le feu, offrant un moment magique et sensoriel.

– Spectacle de Feu Cie Flamma, 19h45 Devant la Chapelle du Saint-Esprit

– Concert Anne Sorgues et Gospel du Morbihan, 20h30 église Saint-Gildas

Plongez dans la magie de Noël avec un concert gospel plein de joie, d’énergie et d’émotion. Des voix puissantes et inspirantes vous feront vibrer au rythme de chants porteurs de paix, d’amour et d’espoir. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

