Spectacles de rue

Auray Morbihan

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.

– Les Peuples des Océans Cie Les Pleiades

Déambulation d’échassiers lumineux inspirés du monde marin, offrant un voyage magique et immersif pour petits et grands.

– Dame Bulle Cie Feu Non Bulle

Déambulation mêlant poésie, douces clowneries, bulles de savon géantes et échasses.

– Les Elfes d’Emeraude Cie Opale De Lune

Sur un char décoré et sonorisé, des elfes interactifs émerveillent le public avec danse, lumières et feuilles d’or. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

