Spectacles de rue Auray

Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.
– Les Peuples des Océans Cie Les Pleiades
Déambulation d’échassiers lumineux inspirés du monde marin, offrant un voyage magique et immersif pour petits et grands.
– Dame Bulle Cie Feu Non Bulle
Déambulation mêlant poésie, douces clowneries, bulles de savon géantes et échasses.
– Les Elfes d’Emeraude Cie Opale De Lune
Sur un char décoré et sonorisé, des elfes interactifs émerveillent le public avec danse, lumières et feuilles d’or. .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
