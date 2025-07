Spectacles de rue cirque et magie Cour de la médiathèque Bellenaves

Spectacles de rue cirque et magie Cour de la médiathèque Bellenaves samedi 5 juillet 2025 18:30:00.

Spectacles de rue cirque et magie

Cour de la médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Début : 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05 20:30:00

2025-07-05

L’association Picus offre une soirée familiale avec deux spectacles cirque, jonglage, puis magie.

Cour de la médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

The Picus association offers a family evening with two shows: circus, juggling and magic.

German :

Der Verein Picus bietet einen Familienabend mit zwei Aufführungen an: Zirkus, Jonglage und anschließend Zauberei.

Italiano :

L’associazione Picus propone una serata per famiglie con due spettacoli: circo, giocoleria e magia.

Espanol :

La asociación Picus ofrece una velada familiar con dos espectáculos: circo, malabares y magia.

