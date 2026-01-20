Spectacles de théâtre

Cosnac Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La Rainbow Academy avec les ados de Cosnac.

A 18h45, durée 1h.

Entracte avec pot convivial.

Carte blanche nommée désirs avec les adultes de Cosnac.

A 20h30, durée 1h15

A la salle Louis Jouvet. Gratuit, sans réservation. .

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97

