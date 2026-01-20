Spectacles de théâtre Cosnac
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
La Rainbow Academy avec les ados de Cosnac.
A 18h45, durée 1h.
Entracte avec pot convivial.
Carte blanche nommée désirs avec les adultes de Cosnac.
A 20h30, durée 1h15
A la salle Louis Jouvet. Gratuit, sans réservation. .
Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97
