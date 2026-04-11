Spectacles de théâtre d’improvisation Le Charroux Bosmie-l’Aiguille

Bosmie-l’Aiguille

Spectacles de théâtre d’improvisation

Le Charroux Brasserie Le Chat Roux Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Les Enjoués accueillent La Lucarne pour une soirée 100 % improvisée placée sous le signe de la spontanéité, du rire et de la créativité. Deux troupes, deux spectacles, une seule promesse vous surprendre à chaque instant ! Entre réparties inattendues, situations décalées et énergie communicative, laissez-vous embarquer dans l’univers vivant et imprévisible du théâtre d’improvisation. Sur place, profitez de bières locales et de planches de produits du terroir pour prolonger ce moment convivial. Participation à prix libre et conscient. Réservation conseillée. .

Le Charroux Brasserie Le Chat Roux Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 42 52 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacles de théâtre d’improvisation

L’événement Spectacles de théâtre d’improvisation Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Vienne