Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx
Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx samedi 13 juin 2026.
Saint-André-de-Seignanx
Spectacles de théâtre
Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Doux Dingues et Compagnie de Léa Bosco vous présente deux pièces de théâtre
Rdv à 18h pour le spectacle enfants Le songe de Pierre
Rdv à 19h pour le spectacle adultes Bois joli
Venez nombreux en famille à cet événement en entrée libre (participation au chapeau) !
Espèces et CB acceptées à partir de 5€.
Buvette sur place.
Renseignements contact@douxdinguesetcompagnie.fr .
Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@douxdinguesetcompagnie.fr
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English : Spectacles de théâtre
L’événement Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx
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