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Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx

Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx

Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle Mosaïque

Ville : 40390 Saint-André-de-Seignanx

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-André-de-Seignanx

Spectacles de théâtre

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Doux Dingues et Compagnie de Léa Bosco vous présente deux pièces de théâtre
Rdv à 18h pour le spectacle enfants Le songe de Pierre
Rdv à 19h pour le spectacle adultes Bois joli
Venez nombreux en famille à cet événement en entrée libre (participation au chapeau) !
Espèces et CB acceptées à partir de 5€.
Buvette sur place.
Renseignements contact@douxdinguesetcompagnie.fr   .

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   contact@douxdinguesetcompagnie.fr

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English : Spectacles de théâtre

L’événement Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx

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