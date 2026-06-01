Saint-André-de-Seignanx

Spectacles de théâtre

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Doux Dingues et Compagnie de Léa Bosco vous présente deux pièces de théâtre

Rdv à 18h pour le spectacle enfants Le songe de Pierre

Rdv à 19h pour le spectacle adultes Bois joli

Venez nombreux en famille à cet événement en entrée libre (participation au chapeau) !

Espèces et CB acceptées à partir de 5€.

Buvette sur place.

Renseignements contact@douxdinguesetcompagnie.fr .

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@douxdinguesetcompagnie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacles de théâtre

L’événement Spectacles de théâtre Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Seignanx