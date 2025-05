Spectacles des ateliers Senex et Folies Théâtre – MJC du Chemin Vert le Sillon Caen, 19 juin 2025 18:30, Caen.

Calvados

Spectacles des ateliers Senex et Folies Théâtre MJC du Chemin Vert le Sillon 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-19 22:30:00

Date(s) :

2025-06-19

Découvrez la restitution des ateliers chorégraphiques Senex et Les Folies Théâtre le jeudi 19 juin au Sillon.

Au Programme

• À partir de 18h30 Urbaines danses par l’Atelier Senex

Urbaines danses est une création de l’Atelier Senex atelier de création chorégraphique amateur sénior animé par Sophie di Stefano et Olivier Viaud. Restitution finale de la saison 24/25 inspirée par le mouvement des danses urbaines contemporaines et les early works de Trisha Brown.

• À 20h30, Dom Juan Réinventé par les Folies Théâtre

Dom Juan réinventé , d’après Molière un spectacle de l’atelier Les Folies-Théâtre -Théâtre et théâtre gestuel animé par Olivier Viaud.

Le célèbre texte de Molière est ici transformé en presque-comédie musicale, révélant toute la modernité d’un pièce de 360 ans.

MJC du Chemin Vert le Sillon 1 Rue d’Isigny

Caen 14000 Calvados Normandie compagnievo@gmail.com

English : Spectacles des ateliers Senex et Folies Théâtre

Discover the restitution of the Senex and Les Folies Théâtre choreographic workshops on Thursday June 19 at Le Sillon.

Program:

? From 6:30pm: Urbaines danses by Atelier Senex:

« Urbaines danses » is a creation by Atelier Senex ? a senior amateur choreographic workshop led by Sophie di Stefano and Olivier Viaud. Final performance of the 24/25 season, inspired by contemporary urban dance movement and Trisha Brown?s « early works ».

? 8:30pm, Dom Juan Reinvented by Folies Théâtre

« Dom Juan réinventé », based on Molière?a show by the « Les Folies-Théâtre » workshop -theatrical and movement theater led by Olivier Viaud.

Here, Molière?s famous text is transformed into a near-musical comedy, revealing the modernity of a 360-year-old play.

German : Spectacles des ateliers Senex et Folies Théâtre

Erleben Sie die Aufführung der choreografischen Workshops von Senex und Les Folies Théâtre am Donnerstag, den 19. Juni im Sillon.

Im Programm

? Ab 18:30 Uhr: Urbaines danses von Atelier Senex

« Urbaines danses » ist eine Kreation des Atelier Senex ? ein von Sophie di Stefano und Olivier Viaud geleitetes Atelier für choreografische Kreationen im Amateurbereich für Senioren. Die Abschlussaufführung der Saison 24/25 ist inspiriert von den Bewegungen des zeitgenössischen urbanen Tanzes und den « early works » von Trisha Brown.

? Um 20:30 Uhr, Dom Juan Réinventé von Les Folies Théâtre

« Dom Juan Reinventé », nach Molière? ist eine Aufführung des Workshops « Les Folies-Théâtre » -Theater und Gebärdentheater, der von Olivier Viaud geleitet wird.

Molières berühmter Text wird hier in ein Beinahe-Musical verwandelt, das die ganze Modernität eines 360 Jahre alten Stücks offenbart.

Italiano :

Scoprite i laboratori coreografici di Senex e Les Folies Théâtre giovedì 19 giugno a Le Sillon.

Programma:

? Dalle 18.30: Urbaines danses dell’Atelier Senex:

« Urbaines danses » è una creazione dell’Atelier Senex, un laboratorio coreografico amatoriale senior diretto da Sophie di Stefano e Olivier Viaud. L’ultimo spettacolo della stagione 24/25 si ispira al movimento della danza urbana contemporanea e ai primi lavori di Trisha Brown.

? Alle 20.30, Dom Juan reinventato dalle Folies Théâtre

« Dom Juan réinventé », tratto da Molière, è uno spettacolo del laboratorio « Les Folies-Théâtre » Teatro e teatro di movimento diretto da Olivier Viaud.

Il celebre testo di Molière viene trasformato in una commedia quasi musicale, che rivela tutta la modernità di una pièce di 360 anni fa.

Espanol :

Descubra los talleres coreográficos de Senex y Les Folies Théâtre el jueves 19 de junio en Le Sillon.

Programa:

? A partir de las 18:30 h: Urbaines danses del Atelier Senex:

« Urbaines danses » es una creación del Atelier Senex, taller coreográfico de aficionados senior dirigido por Sophie di Stefano y Olivier Viaud. El último espectáculo de la temporada 24/25 se inspira en el movimiento de la danza urbana contemporánea y en las primeras obras de Trisha Brown.

? A las 20.30 h, Dom Juan reinventado por el Folies Théâtre

« Dom Juan réinventé », basado en Molière?un espectáculo del taller « Les Folies-Théâtre » Teatro y teatro del movimiento dirigido por Olivier Viaud.

Aquí, el célebre texto de Molière se transforma en una comedia casi musical, revelando toda la modernidad de una obra de 360 años de antigüedad.

