Spectacles des ateliers théâtre de la MJC – Salle de la Bourse Cahors 27 juin 2025 19:00

Lot

Spectacles des ateliers théâtre de la MJC Salle de la Bourse Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Les ateliers théâtre de la MJC de Cahors présentent leurs spectacles de l’année.

19h30 En première partie :

« Les marmottes du bloque B »

Impro libre

Surprises, énergie, émotions et humour !

En deuxième partie :

« Les rescapé-e-s »

« C’est le bouquet… ! »

Restitution de l’année de travail de création,

quelque peu inspirée d’une pièce très, connue… très très connue…

enfin presque…

Surprise

Avec les ateliers théâtre de la MJC, animés par Lénaïck Planquois. .

Salle de la Bourse Place Claude Rousseau

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

The theater workshops of the MJC de Cahors present their shows of the year.

German :

Die Theaterworkshops des MJC Cahors präsentieren ihre diesjährigen Aufführungen.

Italiano :

I laboratori teatrali del MJC di Cahors presentano i loro spettacoli dell’anno.

Espanol :

Los talleres de teatro del MJC de Cahors presentan sus espectáculos del año.

L’événement Spectacles des ateliers théâtre de la MJC Cahors a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Cahors Vallée du Lot