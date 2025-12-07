SPECTACLES DES ÉCOLES DE DANSE FESTIVITÉS DE NOËL Béziers

SPECTACLES DES ÉCOLES DE DANSE FESTIVITÉS DE NOËL

Les écoles de danse du Biterrois, dont le Conservatoire, vous invitent à leur spectacle de Noël un moment festif où petits et grands partagent passion, talent et énergie !

Petits et grands danseurs vous feront découvrir le fruit de leur travail et de leur passion à travers des chorégraphies variées, colorées et pleines d’énergie. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80

English :

The Biterrois dance schools, including the Conservatoire, invite you to their Christmas show: a festive occasion where young and old share passion, talent and energy!

German :

Die Tanzschulen des Biterrois, darunter auch das Konservatorium, laden Sie zu ihrer Weihnachtsaufführung ein: ein festlicher Moment, in dem Groß und Klein Leidenschaft, Talent und Energie teilen!

Italiano :

Le scuole di danza del Biterrois, compreso il Conservatorio, vi invitano al loro spettacolo di Natale: un’occasione di festa per giovani e meno giovani per condividere la loro passione, il loro talento e la loro energia!

Espanol :

Las escuelas de danza de Biterrois, incluido el Conservatorio, le invitan a su espectáculo de Navidad: ¡una ocasión festiva para que jóvenes y mayores compartan su pasión, talento y energía!

