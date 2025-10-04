Spectacles des traditions basques Fronton du Haut Cambo Cambo-les-Bains

Spectacles des traditions basques Fronton du Haut Cambo Cambo-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

Spectacles des traditions basques

Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Spectacle de danses basques, partie de pelote à main nue puis démonstration de force basque.

Ouverture des réservations à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à compter du 8 septembre. .

Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

English : Spectacles des traditions basques

German : Spectacles des traditions basques

Italiano :

Espanol : Spectacles des traditions basques

L’événement Spectacles des traditions basques Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Cambo les Bains