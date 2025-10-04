Spectacles des traditions basques Fronton du Haut Cambo Cambo-les-Bains
Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Spectacle de danses basques, partie de pelote à main nue puis démonstration de force basque.
Ouverture des réservations à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à compter du 8 septembre. .
Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
