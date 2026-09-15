Spectacles des traditions basques Fronton du Haut Cambo Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Spectacles des traditions basques

Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Partie de pelote à main nue, spectacle de danses basques avec le groupe Jeikadi, puis démonstration de force basque avec Napurrak d’Espelette.

Ouverture des réservations à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à compter du 7 septembre.

Annulation en cas d’intempéries. .

Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Spectacles des traditions basques

L’événement Spectacles des traditions basques Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains