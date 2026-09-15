Spectacles des traditions basques Fronton du Haut Cambo Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Fronton du Haut Cambo · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Spectacles des traditions basques
Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Partie de pelote à main nue, spectacle de danses basques avec le groupe Jeikadi, puis démonstration de force basque avec Napurrak d’Espelette.
Ouverture des réservations à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à compter du 7 septembre.
Annulation en cas d’intempéries. .
Fronton du Haut Cambo Avenue Jean Rumeau Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacles des traditions basques
L’événement Spectacles des traditions basques Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Atelier couture Salle AIEC Cambo-les-Bains 15 septembre 2026
- Marché à la brocante Cambo-les-Bains 16 septembre 2026