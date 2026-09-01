Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine

Château d’Ancenis 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville : une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

La compagnie « Jusqu’à maintenant » vous présente deux spectacles de danse consécutifs, dans le château d’Ancenis.

• 16h › « D’ici Là ». (danse)

D’ICI LÀ est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre.

› Tout public

› Cour du Château + Logis renaissance

• 17h › « Et après » (Performance In situ dans le château)

Une performance dansée dans le château d’Ancenis.

› Tout public

› Logis Renaissance / Jauge limitée.

Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre :

02 51 14 17 17

www.theatre-quartier-libre.fr .

Château d’Ancenis 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis