Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Ancenis · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine
Château d’Ancenis 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville : une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.
La compagnie « Jusqu’à maintenant » vous présente deux spectacles de danse consécutifs, dans le château d’Ancenis.
• 16h › « D’ici Là ». (danse)
D’ICI LÀ est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre.
› Tout public
› Cour du Château + Logis renaissance
• 17h › « Et après » (Performance In situ dans le château)
Une performance dansée dans le château d’Ancenis.
› Tout public
› Logis Renaissance / Jauge limitée.
Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre :
02 51 14 17 17
www.theatre-quartier-libre.fr .
Château d’Ancenis 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Spectacles “D’ici là” puis “Et Après” – Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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