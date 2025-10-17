Spectacles d’improvisation : faites du jeudi votre soir préféré !

Spectacles d’improvisation : faites du jeudi votre soir préféré ! jeudi 16 octobre 2025.

Un soir, une pièce de théâtre s’écrit en direct sous vos yeux. Un autre, vos anecdotes prennent vie sur scène. Le suivant ? Participez à un karaoké que vous n’oublierez jamais !

Vous ne montez pas sur scène, promis. Vous répondez juste aux questions qui influenceront le spectacle (ou pas hein, rien d’obligatoire).

Trois jeudis par mois à 21H : 16 octobre / 23 octobre / 30 octobre / 6 novembre / 13 novembre / 27 novembre / 4 décembre / 11 décembre / 18 décembre

Au théâtre le passage vers les étoiles – 75011 PARIS

L’imprévu, c’est notre spécialité… Mais pour bien vous accueillir, pensez à réserver !

Le jeudi c’est impro ! Venez faire du jeudi votre soirée préférée.

Du jeudi 16 octobre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :

jeudi

de 21h00 à 22h15

payant

De 12,95 à 26 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T00:00:00+02:00

fin : 2025-12-18T23:15:00+01:00

Date(s) : 2025-10-16T21:00:00+02:00_2025-10-16T22:15:00+02:00;2025-10-23T21:00:00+02:00_2025-10-23T22:15:00+02:00;2025-10-30T21:00:00+02:00_2025-10-30T22:15:00+02:00;2025-11-06T21:00:00+02:00_2025-11-06T22:15:00+02:00;2025-11-13T21:00:00+02:00_2025-11-13T22:15:00+02:00;2025-11-20T21:00:00+02:00_2025-11-20T22:15:00+02:00;2025-11-27T21:00:00+02:00_2025-11-27T22:15:00+02:00;2025-12-04T21:00:00+02:00_2025-12-04T22:15:00+02:00;2025-12-11T21:00:00+02:00_2025-12-11T22:15:00+02:00;2025-12-18T21:00:00+02:00_2025-12-18T22:15:00+02:00



https://www.billetreduc.com/381754/evt.htm