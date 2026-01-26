Spectacles en famille Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye

Spectacles en famille

Salle des fêtes 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Gratuit

2026-02-22 14:15:00

2026-02-22 18:30:00

2026-02-22

3 spectacles à vivre en famille. Il y en a pour tour tous les âges.

Événement coorganiser par Les Artist’Ô’Chap et l’Agadop.

Au programme:

– Circus compagnie Double Jeu (cirque à partir de 6 mois)

– Archibald et Bobinette compagnie du Zèbre à Bretelles (musique et marionnette à partir de 3 ans)

– Brodouais Fifty Compagnie (Cirque tout public)

Entracte animé par nos magiciens, buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com

