Spectacles en famille Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye dimanche 22 février 2026.
Salle des fêtes 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne
Gratuit
Début : 2026-02-22 14:15:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
2026-02-22
3 spectacles à vivre en famille. Il y en a pour tour tous les âges.
Événement coorganiser par Les Artist’Ô’Chap et l’Agadop.
Au programme:
– Circus compagnie Double Jeu (cirque à partir de 6 mois)
– Archibald et Bobinette compagnie du Zèbre à Bretelles (musique et marionnette à partir de 3 ans)
– Brodouais Fifty Compagnie (Cirque tout public)
Entracte animé par nos magiciens, buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes 41 Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
