Spectacles en famille Halle aux grains Toucy

Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Début : 2026-02-21 17:15:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
2026-02-21
3 spectacles à vivre en famille. Il y en a pour tour tous les ages.
Événement coorganiser par Les Artist’Ô’Chap et l’Acit.
Au programme:
– Circus compagnie Double Jeu (cirque à partir de 6 mois)
– Archibald et Bobinette compagnie du Zèbre à Bretelles (musique et marionnette à partir de 3 ans)
– Brodouais Fifty Compagnie (Cirque tout public).
Entracte animé par nos magiciens, buvette et restauration sur place. .
Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 58 79 81 artistochap@free.fr
L’événement Spectacles en famille Toucy a été mis à jour le 2026-01-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !