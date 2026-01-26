Spectacles en famille Halle aux grains Toucy

Spectacles en famille

Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Début : 2026-02-21 17:15:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

3 spectacles à vivre en famille. Il y en a pour tour tous les ages.

Événement coorganiser par Les Artist’Ô’Chap et l’Acit.

Au programme:

– Circus compagnie Double Jeu (cirque à partir de 6 mois)

– Archibald et Bobinette compagnie du Zèbre à Bretelles (musique et marionnette à partir de 3 ans)

– Brodouais Fifty Compagnie (Cirque tout public).

Entracte animé par nos magiciens, buvette et restauration sur place. .

Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 58 79 81 artistochap@free.fr

