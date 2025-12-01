Spectacles en itinérance Grandes surfaces

Salle de l’ancienne mairie SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Par Baptiste AMANN L’ANNEXE.

Quand Baptiste AMANN a découvert l’album L’école du micro d’argent du groupe IAM, c’était au casque audio sur l’une de ces bornes d’écoute que l’on trouvait alors dans les centres commerciaux. C’était à Avignon, en avril 1977. Il avait 11 ans et se souvient du choc sensible, considérable, qui l’a traversé.

Bord de scène à l’issue de la représentation.

Salle de l’ancienne mairie SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

By Baptiste AMANN L’ANNEXE.

When Baptiste AMANN first heard IAM’s album L’école du micro d’argent , he was listening to headphones on one of those listening terminals you could find in shopping malls at the time. It was in Avignon, in April 1977. He was 11 years old, and remembers the considerable shock that went through him.

Stage side at the end of the performance.

German :

Von Baptiste AMANN L’ANNEXE.

Als Baptiste AMANN das Album L’école du micro d’argent der Gruppe IAM entdeckte, geschah dies über Kopfhörer an einer dieser Hörstationen, die man damals in Einkaufszentren fand. Es war in Avignon, im April 1977. Er war damals 11 Jahre alt und erinnert sich an den spürbaren, gewaltigen Schock, der ihn durchfuhr.

Bühnenrand nach der Aufführung.

Italiano :

Di Baptiste AMANN L’ANNEXE.

Quando Baptiste AMANN scoprì l’album L’école du micro d’argent del gruppo IAM, fu attraverso le cuffie di uno di quei terminali di ascolto che si potevano trovare nei centri commerciali dell’epoca. Era ad Avignone, nell’aprile del 1977. Aveva 11 anni e ricorda l’enorme shock che lo attraversò.

Sul palco dopo l’esibizione.

Espanol :

Por Baptiste AMANN L’ANNEXE.

Cuando Baptiste AMANN descubrió el álbum L’école du micro d’argent del grupo IAM, fue a través de unos auriculares en uno de esos terminales de escucha que se podían encontrar en los centros comerciales de la época. Fue en Avignon, en abril de 1977. Tenía 11 años y recuerda la enorme conmoción que le invadió.

A pie de escenario tras la actuación.

