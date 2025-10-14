Spectacles en itinérance Ismène Cinéma Le Casino Argelès-Gazost

Spectacles en itinérance Ismène

Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : 2026-01-29 20:30:00

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Par Carole Fréchette, Marion Coutarel Théâtre de la Remise

Avec Ismène, la metteure en scène Marion Coutarel s’empare des mots de l’autrice Carole Fréchette et offre à la vibrante comédienne Mama Prassinos un rôle taillé sur mesure.

Cinéma Le Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

By Carole Fréchette, Marion Coutarel Théâtre de la Remise

With Ismène, director Marion Coutarel takes the words of author Carole Fréchette and gives vibrant actress Mama Prassinos a role tailor-made for her.

German :

Von Carole Fréchette, Marion Coutarel Théâtre de la Remise

Mit Ismène greift die Regisseurin Marion Coutarel die Worte der Autorin Carole Fréchette auf und bietet der vibrierenden Schauspielerin Mama Prassinos eine Rolle, die ihr auf den Leib geschneidert ist.

Italiano :

Di Carole Fréchette, Marion Coutarel Théâtre de la Remise

In Ismène, la regista Marion Coutarel riprende le parole dell’autrice Carole Fréchette e regala alla vivace attrice Mama Prassinos un ruolo fatto su misura per lei

Espanol :

Por Carole Fréchette, Marion Coutarel Théâtre de la Remise

En Ismène, la directora Marion Coutarel toma las palabras de la autora Carole Fréchette y da a la vibrante actriz Mama Prassinos un papel hecho a su medida

