Spectacles en itinérance Une séance peu ordinaire Salle de l’ancienne mairie Saint-Savin samedi 29 novembre 2025.
Salle de l’ancienne mairie SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Date :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Par Jani Nuutinen Circo Aereo.
Plongez dans une expérience hors du commun où magie, cirque d’objets et mentalisme se mêlent. Cette attraction foraine ouvre les portes d’un univers où l’incompréhensible et le mystère deviennent réalité.
Bord de scène à l’issue de la représentation.
.
Salle de l’ancienne mairie SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55
English :
By Jani Nuutinen Circo Aereo.
Immerse yourself in an extraordinary experience where magic, object circus and mentalism come together. This fairground attraction opens the doors to a universe where the incomprehensible and the mysterious become reality.
Stage side after the show.
German :
Von Jani Nuutinen Circo Aereo.
Tauchen Sie ein in ein außergewöhnliches Erlebnis, in dem Magie, Objektzirkus und Mentalismus miteinander verschmelzen. Diese Jahrmarktattraktion öffnet die Türen zu einem Universum, in dem das Unbegreifliche und das Geheimnisvolle Wirklichkeit werden.
Bühnenrand im Anschluss an die Vorstellung.
Italiano :
Di Jani Nuutinen Circo Aereo.
Immergetevi in un’esperienza straordinaria in cui magia, circo degli oggetti e mentalismo si fondono. Questa attrazione da fiera apre le porte a un universo in cui l’incomprensibile e il misterioso diventano realtà
A lato del palco dopo lo spettacolo.
Espanol :
Por Jani Nuutinen Circo Aéreo.
Sumérgete en una experiencia extraordinaria donde se unen la magia, el circo de objetos y el mentalismo. Esta atracción de feria abre las puertas a un universo donde lo incomprensible y lo misterioso se hacen realidad.
Lateral del escenario tras la actuación.
