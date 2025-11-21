Spectacles en itinérance Wagner, Wotan, François et les autres

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Par François SALÈS Ensemble orchestral Contemporain.

Seul en scène, une sorte de conférencier entreprend de nous raconter la légende de l’anneau magique, les quatre opéras de la tétralogie mis en musique par Richard Wagner. Qui aime l’aventure le suive !

Bord de scène à l’issue de la représentation.

.

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

English :

By François SALÈS Ensemble orchestral Contemporain.

Alone on stage, a sort of lecturer undertakes to tell us the legend of the magic ring, the four operas of the tetralogy set to music by Richard Wagner. He who loves adventure, follows!

Stage side after the performance.

German :

Von François SALÈS Ensemble orchestral Contemporain.

Allein auf der Bühne macht sich eine Art Conferencier daran, uns die Legende vom magischen Ring zu erzählen, die vier von Richard Wagner vertonten Opern der Tetralogie. Wer das Abenteuer liebt, folgt ihm

Bühnenrand nach der Vorstellung.

Italiano :

Di François SALÈS Ensemble orchestral Contemporain.

Da solo sul palcoscenico, una sorta di conferenziere si impegna a raccontarci la leggenda dell’anello magico, le quattro opere della tetralogia musicate da Richard Wagner. Chi ama l’avventura, lo segua!

A lato del palcoscenico dopo la rappresentazione.

Espanol :

Por François SALÈS Ensemble orchestral Contemporain.

Solo en el escenario, una especie de conferenciante se compromete a contarnos la leyenda del anillo mágico, las cuatro óperas de la tetralogía musicalizada por Richard Wagner. Quien ame la aventura, ¡que siga!

Escenario después de la representación.

L’événement Spectacles en itinérance Wagner, Wotan, François et les autres Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-10-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65