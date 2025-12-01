SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE Collioure

SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Entrez dans le château et assistez gratuitement au spectacle musical BADABOUM BISCOTTE .

Quai de l'Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Enter the château and enjoy the free musical show BADABOUM BISCOTTE .

