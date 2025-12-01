SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE Collioure
SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE Collioure mercredi 17 décembre 2025.
SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Entrez dans le château et assistez gratuitement au spectacle musical BADABOUM BISCOTTE .
.
Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 89 68
English :
Enter the château and enjoy the free musical show BADABOUM BISCOTTE .
L’événement SPECTACLES EN LUMIÈRE BADABOUM BISCOTTE Collioure a été mis à jour le 2025-12-03 par OT DE COLLIOURE