Ranch du Barrez Bel air Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08 2025-08-12

Rendez-vous au Ranch du Barrez à 18h30 pour 2 spectacles dans la même soirée !

18h30 Accueil du public

19h Spectacle équestre « Au nom de Portos »

22h Spectacle pyrotechnique « Pyros »

Foodtruck sur place 20 .

Ranch du Barrez Bel air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01

English :

See you at the Ranch du Barrez at 6:30 p.m. for 2 shows in the same evening!

German :

Wir treffen uns um 18:30 Uhr auf der Ranch du Barrez für 2 Aufführungen am selben Abend!

Italiano :

Ci vediamo al Ranch du Barrez alle 18.30 per 2 spettacoli nella stessa serata!

Espanol :

Nos vemos en el Ranch du Barrez a las 18.30 h para asistir a dos espectáculos en una misma velada

